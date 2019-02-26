مادورو يؤجّج غضب واشنطن!

2019/02/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجّج تصدّي نيكولاس مادورو لخطوة إدخال المساعدات عبر الحدود الكولومبية، الغضب الأميركي من كاراكاس، ما دفع واشنطن إلى اتخاذ خطوات «عقابية» جديدة، بموازاة تحشيد دولي

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