عن ازمة الزوراء: عدنان حمد يخشى مشاركة مخيبة في دوري أبطال آسيا

2019/02/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مدرب نادي الزوراء والمنتخب الوطني السابق، عدنان حمد، على الازمة التي يعاني منها فريق "النوارس" في الوقت الحالي.وتلقى نادي الزوراء سبعة اهداف في آخر

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