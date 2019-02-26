عبد المهدي: عازمون على حسم ملفات مهمة مع الرئيس الايراني

2019/02/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عبد المهدي، خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم في بغداد وحضرته قناة "الغدير"، اننا" عازمون على حسم ملفات مهمة مع الرئيس الايراني "حسن روحاني"، الذي سيزور العراق قريبا".وكانت الجمهورية الاسلامية قد اعلنت في وقت سابق عن نية الرئيس الايراني "حسن روحاني" زيارة العراق خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعدا ثابتا".انتهى..م.ر

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