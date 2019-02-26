رئيس الوزراء: تثبيت العقود في وزارة الكهرباء مستمر

2019/02/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي والذي حضرته قناة "الغدير"، ان" العمل مع وزارة الكهرباء مستمر من اجل اتمام تثبيت جميع موظفي العقود بملاكات الوزارة".واضاف عبد المهدي، اننا" نعمل بكل الإمكانيات من اجل تعظيم انتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل".انتهى..م.ر

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