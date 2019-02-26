مجلس الوزراء يبث البشرى لذوي المهن الصحية والتمريضية

2019/02/26 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وزير الصحة، علاء العلوان، في تصريح صحفي، انه" وافق مجلس الوزراء على زيادة مخصصات خطورة ذوي المهن الصحية والتمريضية، ورفع التسكين عنهم". واضاف العلوان، ان" مجلس الوزراء وافق ايضا على "رفع مخصصات الخطورة لهم بنسبة 30 بالمئة".

انتهى..م.ر

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