عبد المهدي: العراق يتعامل بحذر مع ملف الدواعش في سورية

2019/02/26 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان العراق يتعامل بحذر مع ملف الدواعش في سورية من اجل امن العراق.وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، وحضرته /المعلومة/، ان “العراق يتعامل بحذر مع ملف عوائل الدواعش في سورية وفق مايضمن امن البلاد”.واضاف ان “العمل جارِ على الفرز بين العوائل المحاصرة في […]

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