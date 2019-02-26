2019/02/26 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الحشد الشعبي يفكك خلية إرهابية جنوب الموصل

26/02/2019 20:46:00 PM |

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واع/الموصل/م.ا

تمكنت قوات الحشد الشعبي،اليوم الثلاثاء، من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولة عن تنفيذ مجزرة بحق عدد من الاطفال والنساء والشباب جنوب الموصل.

وذكر الحشد في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن"قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي قامت بعملية أمنية استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من القاء القبض على الخلية الارهابية المنفذة لعملية اغتيال عدد من الشباب والاطفال والنساء قبل ثمانية ايام في قرية الثاية بناحية القيارة".

وأضاف، أن"الخلية الإرهابية التي تم القاء القبض عليها مكونة من ستة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي"، مبينا أنه"تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم

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