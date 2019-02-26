تعرف على عدد العسكريين الفنزويليين الهاربين إلى كولومبيا

2019/02/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لهيئة الهجرة الكولومبية، كريستيان كروغر سارمينتو، اليوم الثلاثاء، أن عدد العسكريين من وحدات مختلفة من القوات المسلحة الفنزويلية الذين عبروا الحدود إلى كولومبيا في الأيام الأخيرة تجاوز 320 شخصا.

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