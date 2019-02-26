ترامب يعد الزعيم الكوري بلقاء منفرد لمدة 20 دقيقة

2019/02/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تخصيص حوالي ساعتين للقاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع نظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، المرتقب يوم الأربعاء، وذلك وفق جدول أعمال البيت الأبيض.

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