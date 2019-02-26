2019/02/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قيادة عمليات "الحشد الشعبي" شرقي محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية لملاحقة خلايا "داعش".

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