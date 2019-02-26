مقتل وإصابة 9 مدنيين برصاص الجيش التركي في سرى كانيه‎

2019/02/26 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر محلية من سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، بمقتل وإصابة تسعة مدنيين برصاص حرس الحدود التركي، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود التركية مساء الاثنين / الثلاثاء.

وقالت تلك المصادر لـ (باسنيوز)، إن «عائلة مؤلفة من تسعة أشخاص من أبناء غربي كوردستان حاولت اجتياز الحدود التركية بالقرب من قرية عرادة في ريف مدينة سرى كانيه، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاث نسوة، وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة برصاص حرس الحدود التركي».

وأشارت إلى أن «جثامين القتلى لا تزال مرمية على الحدود التركية مع غربي كوردستان حتى اللحظة، فيما أسعف المصابون إلى مشفى السلام في سرى كانيه».

وكانت السلطات التركية قد رفعت حالة التأهب الأمني على الشريط الحدودي مع غرب كوردستان إلى أعلى درجاتها منذ عام 2011، حيث قتل وأصيب مئات المدنيين على الحدود مع سوريا، وفق منظمات حقوقية كوردية وسورية.





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