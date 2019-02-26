مسؤول اردني يتوقع ارتفاع صادرات المناطق الحرة للعراق الى 600 مليون دولار

2019/02/26 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز} توقع رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية نبيل رمان ارتفاع حجم صادرات المناطق الحرة الى السوق العراقي لتصل 600 مليون دولار خلال العام الحالي في حال قيام القطاع الخاص الاردني بالتواصل مع الجانب العراقي لاعادة تنشيط حجم الصادرات الاردنية وبحث المنتجات التي يتطلبها السوق العراقي.

ودعا رمان القطاع الخاص الاردني الى التواصل مع نظيره العراقي لبحث تصدير البضائع للسوق العراقي موضحا ان الحكومة قامت بدورها السياسي لاعادة احياء العلاقات مع العراق.وأشار الى ان ارتفاع حجم صادرات المناطق الحرة الأردنية للسوق العراقي سيأتي بعد الانخفاض الذي شهدته خلال السنوات الماضية بسبب اغلاق المعابر الحدودية والظروف الامنية التي عاشها العراق مبينا ان حجم صادرات البضائع الاردنية للسوق العراقي انخفض العام الماضي ليصل الى نحو 400 مليون دولار.ويعتبر السوق العراقي احد أهم الأسواق للبضائع الأردنية للقرب الجغرافي ولوجود إستثمارات عراقية في الأردن وقد بلغت قيمة الصادرات الأردنية 883 مليونا عام 2013.

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