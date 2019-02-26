الحكيم يلتقي المُفوَّض السامي لشُؤُون اللاجئين في جنيف

2019/02/26 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم،اليوم الثلاثاء، فيليبو غراندي المُفوَّض السامي لشُؤُون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف على هامش اجتماعات الدورة الـ(40) لمجلس حقوق الإنسان.

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