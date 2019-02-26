قوة من الحشد تفكك خلية مسؤولة عن مجزرة ارهابية جنوب الموصل

2019/02/26 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوة تابعة للحشد الشعبي القبض على خلية مكونة من (6) ارهابيين مرتبطة بعصابات داعش كانت مسؤولة عن تنفيذ مجزرة بحق عدد من الاطفال والنساء والشباب جنوب الموصل.

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