2019/02/26 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي الإنجليزي أن حارس مرماه الإسباني كيبا أريسابالاغا ارتكب خطأ كبيرا بامتناعه عن الخروج من أرض الملعب في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة.وشدد ساري في الوقت نفسه على أن الفريق لا يريد “القضاء” على أغلى حارس مرمى في العالم.وأتى ذلك بعد تغريم النادي حارسه بحسم أسبوع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب تشيلسي يقر بخطأ “كيبا” ويؤكد معاقبته من قبل النادي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب تشيلسي يقر بخطأ “كيبا” ويؤكد معاقبته من قبل النادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).