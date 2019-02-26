نائب إيراني يحمّل ظريف مسؤولية العقوبات الإيرانية

2019/02/26 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

حمّل

القيادي والنائب في البرلمان الإيراني عن التيار المتشدد، حسين نقوي حسيني اليوم الثلاثاء،

وزير الخارجية محمد جواد ظريف المستقيل، مسؤولية تعرض البلاد لعقوبات أمريكية.

وقدم

ظريف استقالته أمس الإثنين، من وزارة الخارجية الإيرانية، وسط تفسيرات متعددة لدواعي

القررار المفاجئ.

وقال

حسيني: ”لقد أمضىت حكومة روحاني وشخص ظريف بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية لفترة ست

سنوات، أفضت إلى عودتنا إلى أواخر الولاية الثانية من حكم الرئيس السابق محمود أحمدي

نجاد“.

وتزايد

العقوبات الأمريكية والغربية على إيران في أواخر الولاية الثانية من حكم نجاد؛ بسبب

رفضه التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وطالب

حسيني جواد ظريف بالعدول عن قرار الاستقالة، معتبرًا أنه ”هروب من المسؤولية“.

وأوضح

لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن ”كتلته البرلمانية ترفض استقالة ظريف في

ظل الأوضاع الحساسة التي تعيشها إيران“، مضيفًا: ”يجب أن يبقى المسؤولون في مواجهة

الصعوبات والمشاكل“.

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