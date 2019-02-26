عواد : مشروع الجباية الجديد للكهرباء سيحرق البصرة

2019/02/26 | 21:23

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كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عن كتلة صادقون عدي

عواد عن موافقة وزير الكهرباء لؤي الخطيب لاعادة مشروع الجباية بعد

إيقافها من قبل الوزير السابق .

وبين عواد ، ان" قرار الموافقة سيحرق البصرة بالتظاهرات بعد الهدوء

النسبي والوعود الكاذبة التي قطعها المسؤولين.



وطالب رئيس الوزراء

بالتدخل فورا والغاء قرار الوزير لتلافي التصعيد من قبل الشارع

البصري والمحافظة على استقرارها ، كما دعا نواب المحافظة لعقد

اجتماع طارئ للخروج بمقررات تجاه الوزير الذي اثبت فشله".

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