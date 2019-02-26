عواد : مشروع الجباية الجديد للكهرباء سيحرق البصرة

كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عن كتلة صادقون عدي
عواد عن موافقة وزير الكهرباء لؤي الخطيب لاعادة مشروع الجباية بعد
إيقافها من قبل الوزير السابق .
وبين عواد ، ان" قرار الموافقة سيحرق البصرة بالتظاهرات بعد الهدوء
النسبي والوعود الكاذبة التي قطعها المسؤولين.
وطالب رئيس الوزراء
بالتدخل فورا والغاء قرار الوزير لتلافي التصعيد من قبل الشارع
البصري والمحافظة على استقرارها ، كما دعا نواب المحافظة لعقد
اجتماع طارئ للخروج بمقررات تجاه الوزير الذي اثبت فشله".
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