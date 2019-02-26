2019/02/26 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ عدنان حمد : اخشى مشاركة مخيبة للزوراء في دوري أبطال آسيا

26/02/2019 21:21:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

علق مدرب نادي الزوراء والمنتخب الوطني السابق، عدنان حمد، على الازمة التي يعاني منها فريق "النوارس" في الوقت الحالي.

وتلقى نادي الزوراء سبعة اهداف في آخر مواجهتين له في الدوري الممتاز، بعد تعداله مع الديوانية 3-3 وخسارته امام اربيل 4-0.

وتعاقدت إدارة النوارس، مع المدرب حكيم شاكر لقيادة الفريق في الموسم الجاري.

وغرد حمد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "في ظل الوضع الحالي لنادي الزوراء، اخشى من مشاركة مخيبة في دوري أبطال آسيا الذي يعود اليها بعد غيبة طويلة ونتائج تسيء لتاريخ النادي الكبير..



اتمنى تكاتف الجميع من اجل اخراج الزوراء من محنته".

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