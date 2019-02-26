روسيا تعلن عن تسجيل أول حالة مرض الجذام في مخيم الركبان السوري

2019/02/26 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الكارثي في مخيم "الركبان" للاجئين في سوريا أدى إلى وفات عشرات الأشخاص بالإضافة إلى حالة مرض الجذام.

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