الجيش السوري يرد بقوة بعد استهداف

2019/02/26 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المتواجدة في المنطقة منزوعة السلاح كل من منطقة أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي، وبلدة الصفصافية في ريف حماة الشمالي، فيما رد الجيش السوري على مراكز المسلحين بقصف مركز.

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