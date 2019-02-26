نتنياهو: سنخرج الإيرانيين من سوريا

2019/02/26 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل حتى يتم إخراج الإيرانيين من سوريا.

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