2019/02/26 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عدي عواد، اليوم الثلاثاء عن موافقة وزير الكهرباء لؤي الخطيب على إعادة مشروع الجباية بعد ايقافه من قبل الوزير السابق، فيما رأى أن قرار الموافقة "سيحرق البصرة" بالتظاهرات بعد الهدوء النسبي.

وقال عواد في بيان إن "بعض المسؤولين ورئاسة الوزراء انشغلوا بوعودهم الكاذبة التي لم تنفذ حتى الان" مشيرا الى ان "القرارات التي اتخذت تجاه محافظة البصرة كانت شبه تطمين لاهلها وما بين التصديق بالوعود وتكذبيها نتفاجأ من وزير الكهرباء باعادة شركات خصخصة الكهرباء للبصرة التي ستكون سبب في التظاهرات والفوضى وحرق البصرة وتدميرها".

وطالب عواد رئيس الوزراء بـ"التدخل فورا والغاء قرار الوزير لتلافي التصعيد من قبل الشارع البصري والمحافظة على استقرارها" ودعى "نواب المحافظة لعقد اجتماع طارئ للخروج بمقررات تجاه الوزير الذي اثبت فشله".

وتابع عواد "اننا تقدمنا بوقت سابق لهيئة الرئاسة لتشكيل لجنة تحقيقية لمشروع جباية الكهرباء وجمعنا 99 توقيعاً لكن هيئة الرئاسة عرقلت الموضوع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: مشروع الجباية الجديد سيحرق البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: مشروع الجباية الجديد سيحرق البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).