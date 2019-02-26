الأمن النيابية: نشاط داعش يزداد بازدياد تحركات القوات الاميركية

2019/02/26 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد العضو في لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي ان انتعاش ونشاط جماعة داعش، يزداد بازدياد تحركات ونشاط القوات الاميركية.

واكد عليوي ان ما يحصل من عمليات اختطاف وقتل من قبل داعش في مناطق نشاط القوات الاميركية، ملف تم التحذير منه، مؤكدا ان الوضع سيء، وعلى الحكومة ومجلس النواب ان يكون لهما موقف قوي وحازم، وان يتم اختزال الوقت لتشريع قانون اخراج القوات الاميركية.

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