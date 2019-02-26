2019/02/26 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين المقال أحمد الكريم النائب من محافظته أحمد الجبوري بالوقوف خلف عملية إقالته من رئاسة المجلس.

الكريم اوضح إن اقالته تقف وراءها دوافع سياسية بدائها الجبوري للسيطرة على حكومة صلاح الدين التنفيذية والتشريعية، وأضاف أن هذا الحراك جاء مع بدء صرف اموال تخصيصات المحافظة ضمن موازنة 2019.

HA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكريم يتهم أحمد الجبوري بالوقوف وراء إقالته) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكريم يتهم أحمد الجبوري بالوقوف وراء إقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).