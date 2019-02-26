“الفياغرا” تتسبب بقتل امرأة مصرية

2019/02/26 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس لقيت امرأة مصرية في أسيوط مصرعها، الثلاثاء، عقب تناولها قرصا دوائيا يعرف بـ”الفياغرا النسائية”، حيث توفيت أثناء ممارسة العلاقة الحميمية مع زوجها عقب تناولها القرص بدقائق، وفقا لما نشره موقع “المصري اليوم” .وتوجهت الشرطة إلى محل إقامة السيدة في أسيوط، بعد بلاغ تقدم به زوجها ووفقا لتقرير الطب الشرعي، لقيت مصرعها […]

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