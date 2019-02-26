2019/02/26 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على رفع التسكين الوظيفي عن ذوي المهن الصحية والتمريضية، ورفع مخصصات الخطورة لهم.وقال وزير الصحة، علاء العلوان في بيان تلقى “ناس” اليوم (26 شباط 2019)، إن “مجلس الوزراء وافق على رفع التسكين عن ذوي المهن الصحية والتمريضية”.وأضاف أن “مجلس الوزراء، وافق أيضًا على رفع مخصصات الخطورة لهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تظاهرات وإضراب.. مجلس الوزراء يوافق على مطالب ذوي المهن الصحية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تظاهرات وإضراب.. مجلس الوزراء يوافق على مطالب ذوي المهن الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).