حكيم شاكر:الزوراء يحتاج وقفة رجل واحد

2019/02/26 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مدرب نادي الزوراء الجديد حكيم شاكر, الثلاثاء, أن النادي يحتاج الى وقفة رجل واحد من اجل النهوض مجدداً.

وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه ، إن “نادي الزوراء يحتاج في الفترة الحالية الى دعم من الجميع سواء من الجماهير او اللاعبين او الادارة”، مبيناً أن “الزوراء يحتاج الى وقفة رجل واحد كي ينهض مجدداً”.

واوضح أن “اللاعب العراقي دائماً ما يظهر في المواعيد الصعبة، والزوراء يمتلك لاعبين بامكانهم ان ينهضوا بالفريق”، مبيناً أن “الكادر التدريبي سيتعامل مع الامكانات المتوفرة في النادي”.

وكان نادي الزوراء قد اعلن تعاقده مع المدرب حكيم شاكر يوم امس الثلاثاء.

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