قاضي أمريكي يأمر موسك بتفسير انتهاك تسوية هيئة البورصات

2019/02/26 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أمرت محكمة فيدرالية بالولايات المتحدة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بتقديم تفسير حول انتهاك شروط اتفاق التسوية الأخير مع هيئة البورصات الأمريكية.





وأصدر القاضي الأمريكي "أليسون ناثان" اليوم الثلاثاء، أمراً ينص على أن المدعى عليه إيلون موسك سيأتي إلى المحكمة بحلول 11 مارس 2019، لإطلاعه على السبب - إن وجد - حول انتهاكه للتسوية مع هيئة البورصات.





وطالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات القضاء الأمريكي، أمس باتخاذ قرار ضد إيلون موسك بعد انتهاك التسوية المتعلقة بمطالبته بالحصول على موافقة الشركة فيما يخص منشورات مواقع التواصل الاجتماعي أو الكتابات الأخرى التي قد تكون مرجع للمستثمرين.





وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قد ألزمت موسك بدفع غرامة قدرها 20 مليون دولار وتخليه عن منصب رئيس مجلس إدارة "تسلا" ولكن مع احتفاظه بالرئاسة التنفيذية بسبب اتهامات بالاحتيال، نتيجة تغريدة أعلن فيها عزمه لتحويل الشركة إلى أخرى خاصة غير مدرجة في البورصة.





وفي بيانها أمس، ذكرت الهيئة الأمريكية أن رئيس تسلا أخل بذلك الاتفاق في 19 فبراير الجاري حينما نشر تغريدة حول احتمالية أن تنتج الشركة نحو نصف مليون سيارة في 2019، ثم نشر بعد ساعات تغريدة أخرى يقول فيها إن عمليات التوصيل قد تسجل نحو 400 ألف سيارة.





وردت موسك على الهيئة في تغريدة عبر "تويتر" في وقت سابق من اليةوم قائلاً: "هيئة البورصات أغفلت أن تقرأ نتائج أعمال تسلا والتي توضح أن الإنتاج سيتراوح بين 350 إلى 500 سيارة".





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر سهم "تسلا" عند 298.82 دولار بعد أن تجاوزت خسائره 3% في وقت سابق من التعاملات.





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