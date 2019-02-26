وباء يتسبب بمنع العراق استيراد الدواجن ومشتقاتها من الهند

2019/02/26 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، منع استيراد الدواجن ومشتقاتها من الهند لاصابتها بوباء انفلونزا الطيور.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز انه "نظرا لاعلان منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) تسجيل حالة اصابات بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N1) في الهند في ٢٦ من كانون الاول الماضي، والذي بموجبه منعت الوزارة استيراد الدواجن ومشتقاتها من الهند، وبعد تأكيد استمرار الاصابة بهذا المرض وحسب تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية، تؤكد الوزارة استمرارها بعملية منع استيراد الدواجن والطيور بأنواعها (الحية والمجمدة) والبيض بنوعيه (المائدة والتفقيس) وكذلك منع استيراد طيور الزينة والجارحة وريش الطيور واي منتجات اخرى تدخل في تركيبها الدواجن ومنتجاتها من الهند".

واشارت الوزارة الى ان "هذا المنع جاء من اجل حماية المستهلك العراقي من جانب، وحماية قطاع الدواجن من الاصابة بهذا المرض الوبائي من جانب اخر".

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