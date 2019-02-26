تايكواندو الشرطة يحصد المرتبة الثالثة في بطولة أندية أسيا

2019/02/26 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حصد فريق تايكواندو الشرطة الذي أصبح من العلامات المميزة في الرياضة المحلية والدولية المرتبة الثالثة في بطولة أندية أسيا للمتقدمين ، التي إسدل الستار عن منافساتها ، اليوم الثلاثاء ، في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة واسعة لأكبر الأندية في القارة الصفراء .وأحرز أبطال القيثارة الخضراء المركز الثالث بعد منافسه شرسه حامية الوطيس […]

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