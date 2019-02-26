وزير الصحة: موافقة مجلس الوزراء على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%

2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%.وقال العلوان في بيان، إن "مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الوزارية برفع التسكين وصولاً إلى للدرجة الثانية اعتباراً من تأريخ صدور القرار".

وأضاف وزير الصحة، أن "المجلس وافق على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%".

يذكر أن نقابات ذوي المهن الصحية في العديد من المحافظات، طالبت في أوقات سابقة بصرف مخصصات مالية لهم من بينها احتساب بدل العدوى والإشعاع والساعات الإضافية والخفارات أسوة بأقرانهم من الموظفين.انتهى/ ف

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