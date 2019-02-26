2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وثيقة للمجلس حصل عليها موقع "الغدير"، انه" وفقاً لقرار رئاسة الوزراء رقم 12 لسنة 2019 تقرر صدور الامر الاداري الخاص بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود على أن يتم إنجاز ذلك خلال 15 يوماً".انتهى..م.رالوثيقة..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يوجه بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يوجه بتحويل الاجراء اليوميين الى عقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).