الحشد يفكك خلية ارهابية جنوبي الموصل

2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر الحشد في بيان تلقى موقع "الغدير"، نسخة منه، ان" قوات الحشد الشعبي تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولة عن تنفيذ مجزرة بحق عدد من الاطفال والنساء والشباب جنوب الموصل".وأضاف أن" قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي قامت بعملية أمنية استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من القاء القبض على الخلية الارهابية المنفذة لعملية اغتيال عدد من الشباب والاطفال والنساء قبل ثمانية ايام في قرية الثاية بناحية القيارة".واشار الى ان" الخلية الإرهابية التي تم القاء القبض عليها مكونة من ستة إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي"، مبينا أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".انتهى..م.ر

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