معرض برشلونة.. هواتف قابلة للطي و

2019/02/26 | 21:53

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بغداد :سومر نيوز

طغت التصاميم التي تتمتع بالمرونة والقابلية للطي على مستقبل الهواتف الذكية هذا الأسبوع، حيث ركز المصن...

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