عبد المهدي: مجلس الوزراء ناقش الكهرباء وعازمون على تعظيم الانتاج بالصيف

2019/02/26 | 21:53

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سومر نيوز: بغداد..



اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان مجلس الوزراء عازم على حل ازمة الكهرباء خلال الصيف.

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