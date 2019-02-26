‎عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي تطالب الحكومة بتشكيل فريق مختص للتحقيق مع الدواعش الذين تسلمتهم السلطات الأمنية ومعرفة منفذي جريمة قتل النساء الايزيديات

2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت عضو مفوضية حقوق الانسان فاتن الحلفي الحكومة العراقية الى تشكيل فريق مختص ومن اعلى القيادات الامنية والاستخبارية لغرض التحقيق مع العناصر الداعشية الذين تم تسليمهم للقوات العراقية خلال الايام الماضية ومعرفة من قام بذبح النساء الايزيديات ، واضافت الحلفي ان العمل الاجرامي الذي قامت به تلك العصابات بتصفية (٥٠) امراة ايزيدية في شرق سوريا […]

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