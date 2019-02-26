اعتقال عصابة لسرقة السيارات في بابل

2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية عصابة لسرقة السيارات في بابل .وقال مصدر في شرطة بابل :”ان قوة مشتركة من الشرطة والاستخبارات ، اعتقلت العصابة على الطريق الرابط بين قضاء المحاويل وناحية جبلة شمالي بابل “.واضاف :” ان العصابة مكونة من ثلاثة أشخاص ، وكانت تقوم بسرقة سيارات الاجرة والاعتداء على سائقيها “.

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