وزير الصحة: مجلس الوزراء وافق على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%

2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%.

وقال العلوان في بيان ، إن "مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الوزارية برفع التسكين وصولاً إلى للدرجة الثانية اعتباراً من تأريخ صدور القرار".

وأضاف وزير الصحة أن المجلس "وافق على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%".

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