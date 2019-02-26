2019/02/26 | 21:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: مجلس الوزراء وافق على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن وزير الصحة والبيئة علاء الدين العلوان، الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%.
وقال العلوان في بيان ، إن "مجلس الوزراء وافق على توصية اللجنة الوزارية برفع التسكين وصولاً إلى للدرجة الثانية اعتباراً من تأريخ صدور القرار".
وأضاف وزير الصحة أن المجلس "وافق على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة: مجلس الوزراء وافق على رفع مخصصات الخطورة بنسبة ٣٠%) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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