مصدر مطلع: الوزراء امر بتخصيص

2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امر بتخصيص "ديوان رجال الاعمال" بمكتبه في العلاوي، مشيراً الى أن الديوان سيكون مفتوحا لجميع العاملين في قطاع الاعمال.

وقال المصدر ، إن "رئيس الوزراء امر بتخصيص (ديوان رجال الاعمال) في مكتبه في العلاوي وهو قيد التاثيث بعد ان تم الانتهاء من صيانته بالكامل".

وأضاف المصدر، أن "الديوان سيكون مفتوحا لجميع العاملين في قطاع الاعمال من القطاع الخاص العراقي لجميع تخصصاته وقطاعاته"، مشيراً الى أنه "يشكل فرصة دائمة للتواصل مع رئيس الوزراء الذي سيزور الديوان كلما سمح وقته بذلك وكذلك التواصل مع جميع الوزراء في اي وقت يتواجد فيه الوزير".

ولفت المصدر الى أنه "لا يوجد محدد لمن يحضر سوى التعريف برجل الاعمال وعمله واتحاده او نقابته او منظمته وستنظم عملية الدخول بيسر دون تعقيد"، معتبراً أن "الهدف من هذه الخطوة هو لصنع تواصل مستمر دون وساطات لتقديم الافكار التي تخدم البلاد وكذلك لحل المشاكل العالقة نتيجة البيروقراطية وهو يشكل خطوة في محاربة الفساد".

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