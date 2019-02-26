2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان الحكومة عازمة على تعظيم انتاج الكهرباء في فصل الصيف، فيما توقع موسما زراعيا خصبا.وقال عبد المهدي في كلمة له خلال المؤتمر الاسبوعي، إن "مجلس الوزراء ناقش ملف الكهرباء، وعازمون على تعظيم الانتاج في فصل الصيف".

واضاف عبد المهدي، أن "الخزين المائي مرتفع، ونتوقع موسما زراعيا خصبا".

وتابع عبد المهدي، أن "الحكومة حريصة جدا على تحري الكفاءات والمهنيين في اسناد المناصب الادارية"، مبينا "ستكون لنا كلمة فاصلة في ادارة الهيئات والمؤسسات التنفيذية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي: عازمون على تعظيم انتاج الكهرباء في فصل الصيف) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي: عازمون على تعظيم انتاج الكهرباء في فصل الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).