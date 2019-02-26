الحشد الشعبي يفكك خلية إرهابية جنوب الموصل

2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي من تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولة عن تنفيذ مجزرة بحق عدد من الاطفال والنساء والشباب جنوب الموصل.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي قامت بعملية أمنية استخبارية دقيقة تمكنت خلالها من القاء القبض على الخلية الارهابية المنفذة لعملية اغتيال عدد من الشباب والاطفال والنساء ...

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