رَاعَنِي بِلَحْظ مِنْك يَا مَها

2019/02/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالعربي عبد الناصر

رَاعَنِي بِلَحْظ مِنْك يَا فاتِنَة ، ، ، ،

فالود أَنْت وَالْغَايَة وَالْمُنَى ، ، ، ،

وَالصَّبّ أجهشني وَالْقِلَى ، ، ، ،

طببي ببلسم الْوَصْل جُرْحًا ، ، ، ،

غَدى بَالِيا ، ، ، ، ،

وَالْجِلْد مِنِّي تَفَتَّت وَانْصَهَرَ ، ، ، ، ،

وَانْصَلَى ، ، ، ، ،

غَزَوْت الْفِكْر والصميم ابْتَلَى ، ، ، ،

خرَافَة جَمَالُك لَمْ تَحْدُث قَبْل ، ، ، ،

وَلَم تُحْكَى أَوْ تَرَى ، ، ، ،

غَيُورٌ عَلَيْك مِن أَعْيُن العذال والعدى ، ، ،

مَصُونٌ أَنْتَ يَا عنود ونورك انْجَلَى ، ، ، ،

كوهج أَلَسْنَا عَلَيْنَا فِي أَحْضان الرُّبَّى ، ، ،

سدائلك شَلّال وَالْعُيُون كَرِيمٌ الْمَهَا ، ، ، ،

لِينَة العرنين وَأَيّ شَفَاه مِنْك تُسْقَى ، ، ، ،

قناك مَزَّق دَاخِلِيّ وازدان فِيك الصبى ، ، ، ، ،

أَغْيَرُ مِن لُؤْمِهَا لِأَبِيهَا وَأُمّهَا وَحَتَّى الثَّرَى ، ، ، ،

أَن دَاسَتْه الْإِقْدَام مِنْهَا أَو لاَمَسَت الفلى ، ، ، ، ،

سَهِرَت ولازلت مِن سمار الْغَسَق أَيْنَمَا أَرَى ، ، ، ،

غمازتيها أشدو قَوَافِي مُعْلِنًا لَهَا بِالْهَوَى ، ، ، ، ،

سَمْرَاء عَنْقَاء عنود سَبْت عَقْلِيٌّ بالصبى ، ، ، ،

أَلَا هَل رُمْت وَلهَا أَبْلَاه الرَّبّ عشقك يَا مَها ، ، ، ، ،

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