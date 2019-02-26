2019/02/26 | 21:53

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جريح من الحشد الشعبي: هذا ما فعلته معي مستشفى الكفيل! (فيديو)

كربلاء -

كلمة

أعلنت مستشفى الكفيل التابعة للعتبة العباسية يوم الثلاثاء

إجرائها عملية جراحية لجريح من الحشد الشعبي مجاناً.

وبحسب إعلام المستشفى، فإن فريقاً طبياً ترأسه د.



معمر الاعرجي نجح

بمعالجة جريح من الحشد الشعبي.

وأظهر مقطعاً فيديوياً نشرته الصفحة الرسمية للمستشفى على "فيسبوك"

الجريح وهو يتحدث عن عملياته التي أجراها في وقت سابق، مؤكداً أن

مستشفى الكفيل أجرت عمليته الأخيرة مجاناً.

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