2019/02/26 | 21:53

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استيلاء مسؤولين متنفذين على دور سكنية في الديوانية

بغداد -

كلمة

كشف عضو مجلس محافظة الديوانية، غانم الجبوري يوم الثلاثاء

عن استيلاء مسؤولين متنفذين على دور سكنية تابعة للدولة، ومصير

التحقيق بعد عام من ابلاغ الجهات المختصة.

وقال غانم الجبوري، في تصريح صحفي، تابعه موقع كلمة

الإخباري انه "قبل عام من الآن اتخذنا جملة من الإجراءات

القانونية، بينها مخاطبة الجهات الرقابية ووزارة الصحة ومجلس

النواب، بشأن عدد من الدور الحكومية في المحافظة التابعة لوزارة

المالية، يسكنها مسؤولون متنفذون، كانوا يرومون تملكها".

وأضاف الجبوري، ان "الخطوات التي اتخذناها كان لها الفضل بإيقاف

تمليك الدور وابقاء ملكيتها لصالح الدولة، لكن مشكلة اخرى تتعلق

بموضوع بدل الإيجار الذي يدفعه المسؤولون عن الدور"، مبينا ان

"المبالغ المدفوعة لا تتناسب مع قيمة الدور واماكن تواجدها المهمة

في وسط المدينة".

وأوضح، ان "مصير التحقيق لم يعرف مصيره حتى اليوم، بعد ابلاغ الجهات

المختصة، ولم يتم ابلاغنا بأي تطورات بخصوص الملف".

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