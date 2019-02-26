انطلاقة قوية لنيشيكوري في دورة دبي

2019/02/26 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلتقي أفضل لاعب في آسيا والمصنف سادسا عالميا في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش الفائز على الفرنسي كورنتان موتيه الصاعد من التصفيات 6-3 و7-5.وقال نيشيكوري الذي فضل المشاركة للمرة الأولى في دورة دبي بدلا من رحلته الأميركية المعتادة في هذه الفترة من العام لاسيما في دورتي ممفيس (ألغيت) وديلراي بيتش، "ليس من السهل أن تلعب ضد بونوا بالتأكيد.بتمتع بإرسال ممتاز ويمتاز بالكرات الخلفية".وأضاف "الشوط الثالث في المجموعة الأولى (الذي استغرق 8 دقائق) كان مفتاح فوزي فيها.وبعد أن كسبته، أصبحت أكثر ثقة بالنفس رغم أنه عاد وكسر إرسالي.كل شيء قد يحدث"، متابعا "كانت مباراة جيدة، واللعب ليس سهلاً مع هبوب رياح شديدة.أعتقد بأني لعبت بشكل جيد اليوم".ونجح نيشيكوري في إنقاذ ثماني فرص لكسر إرساله في المجموعة الأولى، وكسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الثانية في طريقه إلى تحقيق الفوز الثامن على بير في 10 مواجهات مباشرة جمعت بينهما.وفي أبرز مباريات الدور الأول الثلاثاء، تغلب اللاتفي ريكارداس بيرانكيس على الروسي دانييل مدفيديف الثامن في البطولة 6-3 و6-3، وسيقابل في الدور التالي الأميركي دينيس كودلا الفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني 2-6 و7-5 و7-5.وخرج المصري محمد صفوت من الدور الأول على يد القبرصي ماركوس بغداديس، بخسارته 6-4، 3-6 و4-6.

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