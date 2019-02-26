2019/02/26 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ الصيادي يدعو وزير الكهرباء الى تقديم استقالته

26/02/2019 21:31:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

دعا النائب كاظم الصيادي،اليوم الثلاثاء، وزير الكهرباء لؤي الخطيب الى تقديم استقالته بعد سلسلة "التغييرات" التي استحدثها بالامس.

وذكر الصيادي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "ادعو وزير الكهرباء لتقديم استقالته بعد سلسلة التغييرات التي استحدثها بالامس والتي لم تكن الا لارضاء الاحزاب التي قامت بتنصيبه"، موضحاً أنه "تعيين احدهم وهو خريج ٢٠٠٤ ولايملك المؤهلات ولا الاختصاص وكان يعمل باجر يومي والاخر لم يكن سوى ابن احد الوكلاء على ما اعتقد".

وأضاف "كنا نتأمل ان تكون التغييرات حقيقية غير ترقيعية او حزبية والفشل الوزاري في منظومه الكهرباء"، مشدداً بالقول "كنا نتامل ان تكون التغييرات لجميع المنظومة واحالة الفاشلين الى التقاعد لانتهاء صلاحيتهم وتقديم الفاسدين للقضاء".

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