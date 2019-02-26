الرئيس الايراني يرفض استقالة وزير خارجية بلاده

2019/02/26 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء أن رئيس البلاد حسن روحاني رفض قبول استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، حسب وكالة “فارس” وتابعتها /المعلومة/، إلى أن جميع التفسيرات والمزاعم حول أسباب قرار ظريف ترك منصبه لا صحة لها، وتابع: “كما ذكر اليوم الديوان الرئاسي، هذه الاستقالة لم […]

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