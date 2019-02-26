نيبينزيا: مؤتمر بروكسل حول سوريا لن يكتمل دون مشاركة دمشق

2019/02/26 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن المؤتمر المقبل في بروكسل، حول سوريا، لن يكتمل دون مشاركة ممثلي دمشق.

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