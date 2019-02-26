2019/02/26 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل المسؤولون الباكستانيون تعليقاتهم على الهجوم الجوي الهندي، الذي وقع، اليوم الثلاثاء، في ولاية جامو وكشمير المتنازع عليها.

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