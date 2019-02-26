إذاعة صينية تعدل خطاب قبول رامي مالك للأوسكار

2019/02/26 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت إذاعة بث محلية في الصين، بتعديل خطاب قبول الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، لجائزة أوسكار أفضل ممثل.

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